Pássaro obeso ganha personal trainer em zoológico na Austrália

Um pássaro da espécie australiana kookaburra foi internado no hospital veterinário do zoológico de Taronga, na Austrália, tão acima do peso que não conseguia mais voar.

Assista à matéria da BBC Brasil

A kookaburra estava com 565 gramas, 40% acima do peso normal, e ganhou um personal trainer e uma dieta especial para emagrecer.

A obesidade foi consequência de uma alimentação à base de salsichas dadas por frequentadores de um parque em Sydney,

Atualmente, faltam apenas 20 gramas para receber alta, segundo a "personal trainer", Gemma Watkinson.

O passarinho foi levado ao hospital depois que uma pessoa a viu ser perseguida por cachorros no chão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.