Pássaro leva cigarro aceso a ninho e causa incêndio

Um incêndio que destruiu uma loja na Inglaterra, causando um prejuízo de 250 mil libras (cerca de R$ 816 mil), foi provocado por um passarinho que levou um cigarro aceso para seu ninho, concluiu uma investigação.

No dia 9 de março, os bombeiros foram chamados para combater o fogo no telhado da Crescent Stores, no condado de Lincolnshire.

As primeiras investigações não encontraram falhas no sistema elétrico ou de gás, mas os peritos encontraram 35 pontas de cigarros em vários ninhos de pardais nas calhas do telhado.

Depois de intensas buscas, os consultores da companhia de seguros da loja disseram ao proprietário, Paul Sheriff, que um cigarro aceso levado por um pássaro era a única explicação possível para o incêndio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O telhado desapareceu e o andar de cima ficou destruído", disseSheriff. "Eu havia acabado de decorar o apartamento e tudo estava bem."

"A loja ficou imunda. O forro do teto caiu, toda a instalação elétrica foi destruída, ficou uma sujeira horrível."

Sheriff agora instalou um telhado especial em sua loja para evitar novos acidentes.

A loja já foi reaberta, mas o apartamento no andar de cima ainda está sendo reformado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.