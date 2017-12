Passarinhos aprendem a cantar na Grã-Bretanha ouvindo CDs

Filhotes de passarinhos órfãos mantidos em cativeiro na Grã-Bretanha estão sendo incentivados a cantar ouvindo gravações de cantos de pássaros de suas espécies. O esquema foi adotado pela ONG britânica de proteção aos animais Royal Society for the Protection of Animals (RSPCA), depois que um estudo científico patrocinado pela própria instituição indicou que os passarinhos podem ser beneficiar da audição para aprender a cantar antes de serem devolvidos ao seu habitat natural. A ONG ressalta que a habilidade de cantar é importante para a sobrevivência dos animais na natureza, já que o canto os ajuda a "formar de defender o seu território, além de ajudar a encontrar uma parceira". "Algumas fêmeas escolhem seus parceiros pelo canto", disse Tim Thomas, especialista da ONG. Segundo o estudo, os passarinhos aprendem a cantar com seus pais, e por isso, os animais mantidos em cativeiro não sabem cantar da forma apropriada. Com base nessas observações, os funcionários da RSPCA estão colocando gravações dos cantos aos filhotes mantidos nos centros da ONG duas vezes por dia. Canto O estudo analisou 158 pesquisas sobre o canto dos pássaros e concluiu, entre outros fatores, que as espécies podem aprender a cantar ao ouvir a uma gravação do seu canto. "A pesquisa concluiu que a audição das gravações não é tão eficiente quanto ser ensinado pelos pais, mas também não prejudica os animais", diz a ONG. Além disso, a pesquisa aponta ainda que o canto precisa ser aprendido, apesar de os pássaros nascerem com a habilidade de cantar. Os pesquisadores da RSPCA irão avaliar o sucesso do esquema no final deste ano. A intenção da ONG é acompanhar a adaptação dos melros (espécie de pássaro) ao habitat natural para avaliar se a audição dos CDs está auxiliando o processo de readaptação à natureza. Todos os anos, os centros da RSPCA recebem cerca de 4,5 mil filhotes de passarinhos entre os meses de abril a agosto. A maioria dos animais passa aproximadamente 50 dias sob os cuidados dos funcionários da ONG. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.