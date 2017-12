Parques nacionais dos EUA ganham homenagem fotográfica

Abril é um mês cheio de celebrações verdes no calendário dos americanos. Além do Dia da Terra (22/4), os americanos também celebram a Semana dos Parques Nacionais, entre os dias 17 e 25. Para quem está nos Estados Unidos, é uma boa chance para visitar um dos 392 parques do país, já que a entrada é gratuita nesse período.

Para homenagear os parques, a revista National Geographic, em parceria com o site Huffington Post, fez uma seleção de suas melhores fotos: do Grand Canyon, no Arizona, ao Yosemite, na Califórnia.

O Parque Zion, em Utah, abriga os solitários leões-da-montanha, que costumam viver em áreas remotas e secas.

As temperaturas no Parque Vale da Morte, na Califórnia e em Nevada, podem ultrapassar os 50 ºC

No inverno, visitantes são presenteados com a aurora boreal no Parque Denali, no Alasca

Nem só de sequóias gigantes vive o famoso Parque Yosemite, na Califórnia. Ele também é conhecido por seus vales, cachoeiras e centenas de espécies selvagens

