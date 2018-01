Parque suspenso de Nova York inaugura área e dobra de tamanho

Um extenso gramado, espreguiçadeiras para quem quiser curtir o sol do verão e pronto. Está concluída – e inaugurada – a segunda parte do High Line, o parque suspenso criado em Nova York em 2009 e que, rapidamente, entrou para a lista de atrações turísticas concorridas.

A ampliação dobrou a área do parque, que foi instalado em uma ferrovia suspensa em cima do Meatpacking District. A estrada foi construída na década de 1930 e hoje é considerada patrimônio arquitetônico. A enorme área verde, agora, liga os bairros de West Chelsea e Hidtown West – começa na Gansevoort Street e segue ao longo de 19 quadras, ou mais de um quilômetro e meio. Tudo isso sem nenhum sinal de carros ou bicicletas pelo caminho. A área é exclusiva dos pedestres.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dos detalhes arquitetônicos à intensa atividade ao ar livre que hoje se observa no local, o High Line merece atenção por vários motivos. Feita de madeira, metal e vidro, uma escadaria-mirante permite vista impressionante do vaivém de carros e pessoas lá embaixo. Canteiros com plantas naturais que cresciam na linha férrea abandonada acompanham todo o trajeto do pedestre pelo parque. E os túneis que passam entre os prédios foram transformados em galerias de arte, onde artesãos e pintores expõem e vendem seus trabalhos.

Graças ao parque, a região também passou por uma revitalização. Hotéis, galerias de arte, lojas e restaurantes abriram as portas por ali. Um investimento urbano que beira os US$ 2 bilhões, segundo os cálculos oficiais.

Festa. A ampliação e a chegada do verão serão celebradas no High Line com uma programação comemorativa. Gastronomia, arte e música vão ocupar o espaço durante a estação – com muitos eventos gratuitos. Confira a agenda completa em thehighline.org.