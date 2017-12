Parque do Havaí grava o nascimento de filhote de golfinho; assista ao vídeo

Esta semana, o parque Dolphin Quest, do Havaí, divulgou um vídeo que mostra o nascimento de um golfinho. A filhote de Keo, de 12 anos, nasceu na segunda-feira, 17, e o trabalho de parto demorou cerca de uma hora.

Os treinadores do parque ficaram no tanque o tempo todo. "A confiança compartilhada entre Keo e sua 'equipe de humanos' durante o nascimento deste lindo bebê foi extraordinário", disse dr. Rae Stone, veterinário e um dos fundadores do parque.

Os primeiros 30 dias são críticos para a recém-nascida, que será batizada apenas depois deste período.