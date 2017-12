Parque da Bolívia tem maior biodiversidade do mundo, diz entidade

Biodiversidade na Bolívia

Uma reserva florestal no noroeste da Bolívia é o local com maior biodiversidade do planeta, segundo um levantamento feito pela entidade internacional de preservação Wildlife Conservation Society (WCS), baseada nos Estados Unidos.

Segundo uma compilação de dados da WCS, o Parque Nacional Madidi possui 11% das espécies de pássaros do mundo, 200 espécies de mamíferos, quase 300 tipos de peixes e 12 mil variedades de plantas.

Em seu território de 19 mil quilômetros quadrados, o parque abrange desde florestas tropicais da Amazônia a picos congelados dos Andes.

O levantamento é resultado de dados coletados por mais de 40 cientistas de diversas entidades que trabalharam no parque por 15 anos.

Os cientistas concluem que apenas 11 países no mundo possuem maior número de espécies de pássaro do que o parque Madidi. No total, são 1,1 mil espécies diferentes no parque boliviano. Os Estados Unidos têm, em todo o seu país, 900 espécies de pássaros.

O parque nacional boliviano é um dos maiores destinos turísticos do país, e faz parte de um complexo maior de conservação chamado Madidi-Tambopata.