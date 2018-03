Parar com devastação custaria até US$ 18 bi, diz estudo Acabar com o desmatamento na Amazônia até 2020 custaria de US$ 6,5 bilhões a US$ 18 bilhões em investimentos além do que já é gasto atualmente pelo governo na região, segundo um estudo publicado hoje na revista Science. O cálculo foi feito por pesquisadores brasileiros e norte-americanos, que defendem uma meta ainda mais ambiciosa do que os 80% de redução que o Brasil pretende levar para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-15) de Copenhague. Querem desmatamento zero.