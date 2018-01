Para reduzir emissões de gases estufa, governo promove carvão vegetal

O governo federal investirá US$ 43,95 milhões, o equivalente a R$ 104,5 milhões, em ações que promovam o carvão vegetal em Minas Gerais, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa na cadeia produtiva de ferro e aço do Estado. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira, 7, pela ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, em Belo Horizonte.

O projeto é considerado estratégico para assegurar que o Brasil cumpra o compromisso assumido na Conferência do Clima de Copenhague, em 2009, de diminuir as emissões de gases de efeito estufa. A expectativa é de o País reduza de 8 milhões a 10 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq) até 2020. O projeto será executado entre março deste ano e março de 2018.