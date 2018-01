Para líderes, votação do Código Florestal deve ficar para amanhã

O relator do projeto do novo Código Florestal, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), o ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio, e alguns líderes da Câmara se reuniram para discutir a votação do projeto, mas a maioria não acredita que o texto possa ir a voto ainda hoje.

Um dos impasses está na liberação da obrigatoriedade de reflorestamento os proprietários de terras de até quatro módulos fiscais, mas Aldo Rebelo disse que o governo pode aceitar uma solução alternativa. “É preciso fazer uma lei que proteja o meio ambiente e proteja a agricultura. Não podemos fazer uma lei que resulte na expulsão de agricultores das suas áreas, onde sobrevivem e criam suas famílias.”

O deputado Reinhold Stephanes (PMDB-PR) disse que o relator vai mudar o texto dentro do que ficou conversado e acredita que, até às 19 horas, é possível chegar a um texto com o qual todos concordem. Mas a votação só deve ocorrer amanhã.

O líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), disse que a discussão está em torno do tamanho das propriedades que devem ser isentas de recompor a reserva legal. Ele acredita que a votação pode ocorrer ainda hoje. Já o ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio, preferiu não se comprometer com prazos.

