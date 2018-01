Papa sugere que Escócia e Catalunha reflitam sobre independência

Em entrevista publicada no jornal espanhol La Vanguardia no momento em que os escoceses se preparam para decidir no voto se irão se separar da Grã-Bretanha e o líder da Catalunha tenta organizar um referendo semelhante, Francisco disse que a independência deve ser tratada com grande cuidado.

“Obviamente, há povos com culturas tão diferentes que não se pode uni-los nem com cola”, declarou o pontífice ao diário, sediado na Catalunha, mencionando a Iugoslávia, devastada por uma guerra nos anos 1990.

Francisco distinguiu entre "independência pela emancipação", como no caso de países nas Américas que queriam ser livres do controle de Estados europeus, e "independência pela secessão".

Questionado se está preocupado com o conflito entre a Espanha e a região da Catalunha, no norte espanhol, Francisco disse que toda divisão o preocupa. Ele mencionou a Escócia e também a Padânia, área no norte da Itália que o direitista partido Liga Norte quer tornar independente do resto do país.

“Há casos em que será justo, e casos em que não será justo, mas a secessão de uma nação sem uma história de união forçada deve ser tratada com muito cuidado e analisada caso a caso”, afirmou, sem especificar o que acha que deveria ser feito na Espanha, na Grã-Bretanha e na Itália.

Anne McGuire, membro do esquerdista Partido Trabalhista britânico, acolheu os comentários do papa e disse que “a melhor maneira de garantir nosso futuro é trabalharmos juntos como parte de algo maior”.

Os principais partidos políticos britânicos estão fazendo campanha pelo ‘não’ na votação de 18 de setembro, mas o apoio para a causa nacionalista escocesa aumentou no mês passado, como revelou uma pesquisa divulgada na quinta-feira.

O presidente catalão, Artur Mas, está seguindo adiante com os planos de uma votação em 9 de novembro sobre a independência da região, o que o governo central da Espanha promete bloquear alegando ser inconstitucional.

(Reportagem de Isla Binnie)