Papa pede solidariedade para deter militantes na Síria e no Iraque O papa Francisco pediu o fim de todas as formas de fundamentalismo nesta sexta-feira e disse que combater a fome e a pobreza, ao invés de simplesmente se fazer intervenções militares, é essencial para impedir que militantes islâmicos realizem “perseguições graves” na Síria e no Iraque.