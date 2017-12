Papa pede mais ação internacional para deter tragédias com imigrantes

“Há homens e mulheres conosco, nossos irmãos em busca de uma vida melhor, famintos, perseguidos, feridos, explorados, vítimas das guerras. Estão buscando uma vida melhor”, disse a dezenas de milhares de pessoas na praça São Pedro em sua pregação de meio-dia do domingo.

“Diante desta tragédia, expresso a dor do meu coração e prometo recordar as vítimas e suas famílias em minhas orações”, disse, à parte do texto que havia preparado.

“Faço um apelo sentido à comunidade internacional para uma reação decisiva e rápida para que estas tragédias não se repitam”, disse, antes de pedir à multidão que rezem “por estes irmãos e irmãs.”

O último desastre ocorreu quando um barco que transportava imigrantes tombou na costa da Líbia durante a noite, em um dos piores desastres vistos na crise de imigração no mar Mediterrâneo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Philip Pullella)