Papa pede ajuda ao Haiti após devastação por tempestade O papa Bento 16 disse no domingo que está orando pelos moradores do Haiti, país golpeado por três tormentas consecutivas, e assinalou que espera que a empobrecida nação caribenha receba logo toda a ajuda de que necessita. "Estou rezando pelas vítimas, que desafortunadamente são numerosas, e pelos que ficaram sem lar", afirmou o papa, depois de celebrar uma missa campal. "Estou perto de toda a nação e espero que toda a ajuda necessária chegue logo", disse. Centenas de pessoas morreram no Haiti, em sua maioria em inundações, depois que o país foi atingido por três tormentas em menos de um mês. Na sexta-feira, a polícia haitiana encontrou 495 cadáveres quando as águas da enchente causada pela tempestade tropical Hanna recuaram na cidade portuária de Gonaives.