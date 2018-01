Papa lamenta 'assassinato' de estudantes mexicanos desaparecidos

O governo do México afirmou que os indícios sugerem que os 43 professores em treinamento foram entregues por policiais corruptos a membros de um cartel de drogas local, que os matou e incinerou, mas ainda não confirmou suas mortes por falta de provas definitivas.

O caso mergulhou o governo do presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, em sua maior crise até agora e desencadeou grandes protestos. Na noite de sábado, alguns manifestantes incendiaram a porta do palácio presidencial cerimonial, no centro da Cidade do México.

"Eu gostaria de dizer de alguma maneira que estou com os mexicanos, aqueles presentes e aqueles em casa, neste momento doloroso do que legalmente falando é o desaparecimento, mas nós sabemos, o assassinato dos estudantes”, declarou Francisco em sua audiência geral no Vaticano.

Os estudantes foram levados na noite de 26 de setembro depois de conflitos com a polícia local na cidade de Iguala, no sudoeste do país, onde o prefeito foi preso na semana passada com sua mulher como prováveis mandantes do sequestro.

O governo disse que os restos mortais das supostas vítimas estão tão calcinados que é impossível dizer quando e se serão identificados de forma conclusiva.

(Reportagem de Philip Pullella)