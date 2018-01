Papa Francisco visita Sarajevo em junho

Depois da oração semanal na Praça São Pedro, o Papa disse aos peregrinos que iria para Sarajevo em 6 de junho para incentivar "a reconciliação, a paz, o diálogo inter-religioso e a amizade".

Será a primeira viagem papal a Sarajevo em 18 anos. O Papa João Paulo II ignorou aparentes ameaças de morte para visitar a cidade devastada pela guerra, em 1997, quando ele pediu um maior diálogo entre bósnios muçulmanos, croatas católicos e ortodoxos sérvios.

O papa vai visitar um país que ainda está procurando a unidade necessária para enfrentar o elevado desemprego, a corrupção e a profunda polarização política. Esses males têm perseguido o país desde a guerra de 1992-95, o que levou a revoltas violentas contra o governo em todo o país em fevereiro do ano passado.

A viagem do Papa a Sarajevo segue visitas à Jordânia, aos territórios palestinos, à Albânia e à Turquia no ano passado, onde procurou fomentar a cooperação com o Islã moderado para proteger os cristãos que enfrentam crescente perseguição no Oriente Médio, especialmente no Iraque.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em sua visita de setembro à Albânia, o pontífice saudou o país como um modelo de harmonia inter-fé graças às boas relações entre a sua comunidade de maioria muçulmana e suas denominações cristãs.

(Por Steve Scheerer)