Papa Francisco diz que teoria do Big Bang não contradiz papel de Deus

Discursando em um encontro da Pontifícia Academia de Ciências, um organismo independente sediado no Vaticano e financiado em grande parte pela Santa Sé, Francisco afirmou que as explicações científicas para o mundo não excluem o papel de Deus na criação.

"O início do mundo não é trabalho do caos, que deve sua origem a outra coisa, mas deriva diretamente de um princípio supremo que cria a partir do amor", declarou.

"O 'Big Bang', que hoje é considerado a origem do mundo, não contradiz a intervenção criativa de Deus, pelo contrário, a requer", argumentou.

"A evolução na natureza não contrasta com a noção de criação (divina), porque a evolução requer a criação de seres que evoluem", disse o pontífice.

No passado, a Igreja se opôs às primeiras explicações científicas do universo, que contradiziam o relato da criação na Bíblia, condenando o astrônomo Galileu Galilei, do século 17, que mostrou que a Terra gira em torno do sol.

Entretanto, ultimamente a Igreja tem buscado descartar sua imagem de inimiga da ciência, e os comentários do papa ecoaram declarações de seus antecessores.

O papa Pio 12 descreveu a evolução como uma abordagem científica válida do desenvolvimento dos humanos nos anos 1950, e João Paulo 2º reiterou essa posição em 1996.

Em 2011, o papa Bento 16 disse que as teorias científicas da origem e do desenvolvimento do universo e dos humanos, embora não entrem em conflito com a fé, deixam muitas perguntas sem respostas.

(Reportagem de Antonio Denti)