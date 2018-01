Papa exorta jovens a não perder tempo com Internet e smartphones

“Talvez muitos jovens percam horas demais com coisas fúteis”, declarou o pontífice em um discurso breve aos auxiliares de culto que peregrinaram a Roma, na Itália.

“Nossa vida é feita de tempo, e o tempo é uma dádiva de Deus, então é importante que seja usado em ações boas e frutíferas.”

As atividades citadas por Francisco como fúteis são: “bater papo na Internet ou com smartphones, assistir novelas na TV e (usar) os produtos do progresso tecnológico, que deveriam simplificar e melhorar a qualidade de vida, mas desviam a atenção do que é realmente importante”.

O papa, de 77 anos, tem contas no Twitter em várias línguas. Elas foram usadas pela primeira vez em 2011 por seu antecessor, Bento 16, e sua conta em inglês tem 4,3 milhões de seguidores. Em português, 1,1 milhão de usuários seguem o pontífice.

Ele também descreveu a Internet como “uma dádiva de Deus”, mas alertou que o mundo de alta velocidade das mídias sociais precisa de calma, reflexão e ternura para ser “uma rede não de cabos, mas de pessoas”.

(Reportagem de Steve Scherer)