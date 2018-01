Papa diz que violência na Síria e no Iraque é 'pecado grave contra Deus'

O papa falou no último dia de sua viagem à Turquia, que está abrigando quase 2 milhões de refugiados da Síria, com milhares de cristãos entre eles.

Juntamente com o patriarca Bartolomeu I, líder espiitual de 300 milhões de cristãos ortodoxos no mundo, Francisco disse que as pessoas de todas as fés não podiam ficar indiferentes às vítimas da "desumana e brutal" guerra ao lado.

"Tirar a paz de um povo, cometendo todo ato de violência, ou consentir com tais atos, especialmente quando dirigido contra os mais fracos e indefesos, é um profundamente grave pecado contra Deus", disse o papa.

(Reportagem de Philip Pullella e Nick Tattersall)