Papa diz que sua primeira viagem europeia será à Albânia

Ele fará uma viagem de um dia para Tirana, a capital de um dos países mais pobres da Europa, em 21 de setembro, disse o papa a peregrinos e turistas na Praça de São Pedro.

O porta-voz do Vaticano afirmou que o papa quer fazer a sua primeira viagem europeia para um “país nas margens” com um passado social e religioso de perseguição e pobreza.

O ex-ditador Enver Hoxha declarou a Albânia, por décadas um dos países mais isolados do mundo, o primeiro Estado ateu do planeta em 1967. Muitas mesquitas, igrejas e bibliotecas religiosas foram destruídas, e clérigos foram presos.

O papa disse querer fazer a viagem para “encorajar um país que há muito tem sofrido com as consequências das ideologias do passado”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O comunismo entrou em colapso na Albânia em 1992, e o papa João Paulo 2o visitou o país no ano seguinte.

O papa Francisco, eleito em março de 2013, fez duas viagens internacionais, uma ao Brasil e outra ao Oriente Médio. Estão previstas uma visita à Coreia do Sul, em agosto, e ao Sri Lanka e às Filipinas, em janeiro.

(Reportagem de Philip Pullella)