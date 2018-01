Papa cria comissão para tratar de recursos em casos de abuso sexual

Um porta-voz do Vaticano afirmou que a comissão, uma nova parte do escritório doutrinal do Vaticano, a Congregação para a Doutrina da Fé, será composta por sete bispos ou cardeais e foi criada para lidar com os pedidos de recursos.

Ele disse que o Vaticano estava recebendo quatro ou cinco apelos por mês em casos de "delicta graviora", terminologia do Vaticano para crimes que incluem abuso sexual de menores por membros do clero.

De acordo com as mudanças, a nova comissão vai lidar com os recursos, enquanto um escritório existente no departamento doutrinal continuará a tratar de casos iniciais.

O Vaticano anunciou neste ano que entre 2004 e 2013 excomungou cerca de 850 padres acusados de abuso sexual de menores.

(Reportagem de Philip Pullella)