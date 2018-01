Pandas gêmeos de dois meses são apresentados no Japão

Dois filhotes gêmeos de urso panda que nasceram em setembro em um parque da província de Wakayama, na região central do Japão, foram apresentados nesta quinta-feira, 13, após receberem seus novos nomes Meihin e Eihin. Segundo a site do parque de atrações Adventure World, onde foram dados à luz o filhote fêmea, Meihin nasceu 1 hora e 10 minutos antes de seu irmão gêmeo, Eihin, em 13 de setembro. Meihin nasceu com 194 gramas, e seu irmão, com 116 gramas. Os gêmeos, que vivem no parque de atrações desde então, já pesam mais de dois quilos cada um e começaram a abrir os olhos, segundo os responsáveis do parque, localizado na cidade de Shirahama. São filhos da panda gigante Rauhin, que nasceu em 2000 no parque e que se transformou na primeira mamãe panda nascida no Japão. Raihin ficou grávida por métodos naturais em abril e deu à luz cinco meses depois, o período de gestação habitual dos ursos panda. Em agosto, o filhote de urso panda gigante concebido por inseminação artificial que nasceu em um zoológico de Kobe, no sudoeste do Japão, morreu dois dias após seu nascimento. Era o primeiro panda que nascia por este método artificial desde 1988 no Japão.