Pandas dão à luz a quatro filhotes na China

Quatro filhotes de pandas gigantes nasceram num intervalo de 14 horas, em uma reserva na China, aumentando a população da espécie ameaçada. Os filhotes nasceram no Centro de Pesquisa e Reprodução Chengdu, na província de Sichuan, segundo informações da mídia estatal. A panda Qiyuan, de nove anos, deu à luz duas gêmeas no sábado à noite, disse a Agência de notícias Xinhua. Cerca de uma hora depois, a panda Chenggong, de oito anos, deu à luz outro filhote. Zhuzhu, também de oito anos, teve seu filhote neste domingo. O panda gigante é uma das espécies mais ameaçadas do mundo, por causa da destruição de seu habitat natural - florestas de bambu - e da falta de contato entre as populações isoladas. Segundo especialistas, há cerca de apenas 1.600 pandas gigantes selvagens no mundo, a maioria em Sichuan e nas províncias vizinhas de Shaanxi e Gansu. Outros 180 pandas são criados em cativeiro na China. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.