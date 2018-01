Panda mata pavão em zoológico chinês

O que parecia uma brincadeira de pega-pega acabou mal para um pavão que entrou na jaula de um urso panda em um zoológico chinês.

A ave entrou no cercado do panda antes da abertura do zoo, localizado na cidade de Wuhan.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A morte do pavão causou surpresa no zoológico, já que os pandas são geralmente pacíficos e comem basicamente bambu.

No entanto, o cuidador do zoo diz que o panda é um animal onívoro e, portanto, também se alimenta de carne.

Funcionários dizem que pavões costumam visitar as jaulas dos pandas no zoo de Wuhan, mas que confrontos nunca haviam ocorrido antes.

O panda corre sério risco de extinção. Apenas cerca de 1,6 mil espécimes vivem em liberdade, todos na China. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.