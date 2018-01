Panda mais velho do mundo morre na China

PEQUIM - O urso panda Pan Pan - de 31 anos, o equivalente a 93 para seres humanos - morreu nesta quarta-feira, 28, em um "asilo" na cidade chinesa de Dujiangyan. Desse urso, descendem 140 animais da espécie, um quarto de todos os pandas que vivem em cativeiro no planeta.

Pan Pan era o mais idoso desde outubro, quando morreu em Hong Kong a ursa Jia Jia, aos 30 anos. Além de câncer, o "avô dos pandas" se encontrava em condição de saúde delicada por causa da idade, com problemas como catarata, pressão arterial alta e dentição ruim, o que afetava sua alimentação.

No "asilo", vivem cerca de 30 animais de sua espécie, a maioria com idade superior a 20 anos. Por causa do baixo índice de natalidade desses ursos, os programas de reprodução em cativeiro se converteram em uma peça-chave para garantir a sobrevivência da espécie. Atualmente, há 1,8 mil pandas em estado selvagem e 400 em cativeiro, sendo alguns em zoológicos. /AGÊNCIAS INTERNACIONAIS