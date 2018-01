Paloma se torna furacão 'extremamente perigoso' O furacão Paloma se fortaleceu em uma "extremamente perigosa" categoria 4 no sábado, próximo do território britânico das Ilhas Cayman, no Caribe, informou um órgão norte-americano de meteorologia. Os ventos do furacão passaram a 135 milhas por hora (215 km por hora), informou o National Hurricane Center. "O Paloma é agora um furacão da extremamente categoria 4 na escala Saffir-Simpson", afirmou o centro, com sede em Miami. (Reportagem de Mohammad Zargham)