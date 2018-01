Palmiteiros derrubam mil palmeiras em reserva de Mata Atlântica

SOROCABA - Uma quadrilha de palmiteiros invadiu o Parque Estadual do Jurupará, em Ibiúna, interior de São Paulo, e derrubou mais de mil palmeiras da espécie juçara para retirar o palmito. Um dos integrantes do bando foi preso neste domingo, 10, pela Polícia Ambiental de Sorocaba. Uma caminhoneta e 941 unidades de palmito in natura foram apreendidas.

Cada unidade equivale a uma palmeira derrubada, mas a polícia acredita que um número maior de plantas foi cortado, pois os palmitos mais finos são deixados para trás. Depois de cortada, a palmeira não rebrota. A Polícia Ambiental recebeu denúncia sobre a ação dos palmiteiros no interior da reserva de 26,2 hectares cobertos pela Mata Atlântica e foi para a área na tarde de sábado, 9. O comandante da 3ª Companhia de Sorocaba, capitão Guilherme d'Artagnan de Carvalho, dirigiu pessoalmente a ação, que durou mais de 20 horas.

A chuva dificultou o avanço da equipe pelas trilhas e estradas de terra do parque, com trechos alagados. Na madrugada de domingo, os policiais se depararam com dois homens carregando a caminhoneta com feixes de palmito cortado. Um deles conseguiu fugir. O outro recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia da Polícia Civil de Piedade. Ele foi autuado por crime ambiental e multado em R$ 564,6 mil. De acordo com a polícia, provavelmente os homens tinham montado um acampamento no interior da reserva e agiam durante a noite, quando a vigilância é menor.

O dono do veículo será ouvido e a polícia trabalha para identificar outros integrantes da quadrilha. O parque integra o conjunto de reservas da Mata Atlântica paulista, considerada Reserva da Biosfera pela Unesco. A palmeira juçara é considera árvore símbolo dessa floresta e está na base da cadeia alimentar de espécies de aves e mamíferos ameaçadas de extinção.