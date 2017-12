Países ricos se reunirão nos EUA para discutir aquecimento global

Os Estados Unidos irão sediar um encontro de grandes economias entre 18 e 19 de abril em Washington para avançar as conversas para um acordo mundial contra o aquecimento global, disse à Reuters nesta quarta-feira, 7, o principal negociador dos EUA para o clima, Todd Stern.

Stern disse que Washington espera que as conversas climáticas da Organização das Nações Unidas em 2010 possam liderar acordos em seis pontos cruciais, como financiamento para esforços de controle de poluição por países pobres, mas afirmou estar incerto se um acordo com implicação legal para reduzir a emissão de gases estufa seria fechado até o final deste ano.

O Fórum das Maiores Economias, que ajudou a convencer os maiores emissores a apoiar a meta, agora acertada, de limitar o aquecimento global para menos de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, não se destina a ser um fórum de negociações para substituir a ONU, disse Stern, reiterando a política norte-americana.

Observadores especulam que este fórum ou outros grupos assumiram um papel maior este ano nas negociações climáticas após o encontro da ONU em Copenhague, em dezembro, ter terminado sem um acordo com implicação legal.

"Há, em geral, um ritmo crescente de discussões agora", disse ele, se referindo aos diferentes encontros sobre mudanças climáticas no mundo. "Esperamos ter uma discussão muito ampla sobre quais são as expectativas das pessoas neste ano" durante as conversas em Washington, acrescentou.