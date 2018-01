Países ricos oferecem pouco para conter aquecimento, diz ONU

As metas até agora anunciadas pelos países mais ricos provavelmente não evitarão os desastrosos efeitos do aquecimento global. A advertência foi feita nesta segunda-feira, 1, por Janos Pasztor, assessor para o clima do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon.

Estados Unidos, China e os membros da União Europeia (UE) estão entre os 50 países que já apresentaram planos para reduzir suas emissões. A ONU havia anunciado um prazo para que essas propostas fossem divulgadas até antes desta segunda-feira.

Pasztor disse que as metas anunciadas até o momento tornam "muito difícil" a tarefa para que se evitem temperaturas subindo em mais de 2ºC acima dos níveis anteriores à Era Industrial. O fato de um aumento superior a esse trazer riscos sérios para o mundo foi um importante ponto discutido na conferência climática de Copenhague, em dezembro.