Países rejeitam moratória ao comércio do atum-azul

Uma votação preliminar terminou em 68 contra 20, com 30 abstenções. O Itamaraty não quis comentar qual foi o voto do Brasil. Trata-se de um dos temas mais polêmicos na agenda da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas (Cites), que se reúne em Doha até o dia 25. Ambientalistas lamentaram o resultado.

"Vamos pegar a ciência e jogá-la pela janela", disse Susan Lieberman, diretora de Política Internacional do Pew Environment Group, referindo-se a estudos que indicariam um colapso das populações da espécie. "Esse peixe é valioso demais para o próprio bem." No ano passado, um atum-azul de 200 quilos foi vendido por US$ 220 mil.

O especialista Fabio Hazin, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que está em Doha, concordou com a votação. "Embora seja sobrepescada, a espécie não está em risco de extinção", disse. Por isso, segundo ele, o controle da pesca deve ser feito pela Comissão Internacional para a Conservação de Atuns do Atlântico (ICCAT), e não pela Cites. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.