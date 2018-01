Países precisam ir além de promessas atuais para frear aquecimento global, diz estudo As promessas feitas até agora por países para conter as emissões de gases de efeito estufa irão ajudar a evitar os piores níveis de aquecimento global até 2100, mas são necessárias mais ações para manter as temperaturas dentro do limite de 2 graus Celsius estabelecido pelos governos, mostrou um estudo divulgado nesta segunda-feira.