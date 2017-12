Países em desenvolvimento criam frente para negociar clima

Depois de dois dias de negociações em Pequim, os países em desenvolvimento afirmaram ter acordo em temas chaves, incluindo a necessidade do Ocidente propiciar financiamento e tecnologia para que os países em desenvolvimento combatam o aquecimento global.

Na reunião estiveram representantes da China, da Índia, do Brasil, da África do Sul, entre outros.

A China é a principal emissora de gases do efeito estufa no mundo. A Índia está em quarto lugar. O Brasil também ocupa posição de liderança, principalmente por causa do deflorestamento.

Os três estão sob pressão para cortar a poluição, enquanto dizem que as medidas tomadas pelos países ricos nesse sentido não têm sido suficientes.

Os países em desenvolvimento têm expressado preocupação com os esforços para substituir o Protocolo de Kioto por um novo acordo.

O comunicado da reunião em Pequim afirma que o protocolo deve continuar em vigor, com os países ricos comprometidos em cortar as suas emissões de acordo com o documento.