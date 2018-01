Países do Mercosul discutem Biodiversidade em Brasília

Representantes de pa í ses do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Uruguai, est ã o reunidos com cientistas e gestores brasileiros desde segunda-feira no I F ó rum de Biodiversidade das Am é ricas, em Bras í lia, evento que tamb é m marca a 19 ª Reuni ã o dos Jardins Bot â nicos Brasileiros. O encontro, coordenado pelo Jardim Bot â nico de Bras í lia, termina na sexta-feira e tem como objetivo a troca de experi ê ncias, a discuss ã o de solu çõ es e a elabora çã o de uma agenda comum de conserva çã o da biodiversidade.

"Nestes dois primeiros dias de encontro, o foco da discuss ã o foi a inclus ã o da quest ã o da biodiversidade na agenda do Parlamento do Mercosul", resumiu D á cio Roberto Matheus, presidente da Rede Brasileira de Jardins Bot â nicos. Segundo ele, uma demanda comum entre os v á rios pa í ses participantes do evento foi a manuten çã o de á reas representativas dos diversos ecossistemas da regi ã o e a elabora çã o de tratados comuns de comercializa çã o de esp é cies de fauna e flora. "Isso exige uma agenda integrada", diz Matheus.

A secret á ria de Biodiversidade e Florestas do Minist é rio do Meio Ambiente (MMA), Maria Cec í lia Wey de Brito, citou a contribui çã o do Brasil com 75% das á reas protegidas criadas no mundo nos ú ltimos oito anos e os primeiros resultados do monitoramento dos biomas por sat é lite, que contribuem para pol í ticas de combate ao desmatamento.

"J á foram divulgados os dados de Cerrado, Caatinga e Pantanal, e devem ser anunciados, ainda este ano, os dados de Pampa e Mata Atl â ntica", disse Maria Cec í lia.

Outro avanço citado pela secretária de Biodiversidade e Florestas é a discussão de um protocolo internacional sobre acesso e repartição de benefícios oriundos do uso da biodiversidade, que deverá ser apresentado em outubro deste ano em Nagoya, no Japão, durante a 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB).

Maria Cecília, porém, alertou para um problema que, em sua opinião, deve ser discutido com mais calma durante o evento. "Os pa í ses signat á rios da Conven çã o sobre Diversidade Biol ó gica se colocaram metas, mas nem sempre conseguem cumpri-las. Agora, dever ã o discutir novas metas para o dec ê nio 2010-2020, mas t ê m de dar um jeito de alcan ç ar a metas propostas".

A CDB é o principal f ó rum mundial na defini çã o do marco legal e pol í tico para temas e quest õ es relacionados à biodiversidade (168 pa í ses assinaram a CDB e 188 pa í ses j á a ratificaram, tendo estes se tornado Parte da Conven çã o). O Brasil foi o primeiro país a assinar a Convenção sobre Diversidade Biológica, resultado direto da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - CNUMAD (Rio 92).

"As políticas propopstas pela CDB também norteiam as ações dos Jardins Botânicos brasileiros, que são fundamentais para a conservação da biodiversidade, pois são os últimos redutos de coleções científicas que incluem plantas ameaçadas de extinção", esclarece Matheus.

Ele afirma que dos 35 Jardins Botânicos brasileiros, a maioria é municipal, o que faz com que a administração desses parques sofra descontinuidades, muitas vezes provocadas por mudança de governos e falta de recursos. "Dos 35, apenas seis têm uma equipe própria de pesquisadores, embora todos procurem manter uma agenda de pesquisas, muitas vezes em parcerias com universidades e instituições afins", diz Matheus.

Segundo ele, o encontro em Brasília é importante porque os Jardins Botânicos deverão discutir a revisão do Plano de Ação proposto para o período 2010-2020. "Por isso, convidamos alguns representantes latino-americanos que podem nos relatar experiências exitosas, e aprender com as nossas também", acredita.

Para Maria Cecília, o fato do evento ser realizado na capital federal amplia o âmbito do discurso. "Um evento em Brasília chama a atenção e pode levar o debate para outras instâncias", conclui.