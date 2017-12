Países deveriam focar preservação florestal, diz economista

A finalização do esquema de preservação florestal das Nações Unidas é um passo "óbvio" e "crítico" para a elaboração do novo pacto internacional contra a mudança climática, disse um economista do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

Veja também:

Entenda as negociações do novo acordo sobre mudança climática

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Especial: Quiz : você tem uma vida sustentável?

Especial: Evolução das emissões de carbono

Especial: As ações diárias que salvam o planeta

Expansão econômica vs. sustentabilidade

O G-8 e outras grandes economias concordaram, na semana passada, em restringir o aquecimento global a 2º C, mas os países ricos não conseguiram persuadir a China e a Índia, grandes emissores de gases causadores do efeito estufa, a aderir a um esforço para cortar as emissões desses gases à metade até 2050, um golpe no esforço para garantir o sucesso do tratado que deverá suceder o Protocolo de Kyoto.

"Deveria haver uma reversão de prioridades e os países deveriam seguir no que conseguem concordar, que é o combate ao desmatamento", disse o banqueiro Pavan Sukhdev, do Deutsche Bank, atualmente atuando no Pnuma.

"Deveríamos estar premiando os países que estão reduzindo a devastação das florestas e melhorando as práticas de conservação; ninguém discorda disso".

A Redução de Emissões do Desflorestamento e da Degradação, ou REDD, é um esquema proposto pela ONU que emite créditos de carbono como incentivo financeiro para dissuadir países de desmatar.