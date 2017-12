Países devem ir a Copenhague com 'definições claras', diz ONU

O secretário-geral do departamento de mudanças climáticas da ONU, Yvo de Boer, pediu nesta segunda-feira, 16, aos líderes governamentais cheguem à cúpula de Copenhague, a ser realizada em dezembro, com "definições claras" para adiantar o curso das discussões e estabelecer um acordo sobre a redução da emissão de gazes poluentes em no máximo seis meses após o fim do encontro.

O ministro dinamarquês Connie Hedegaard, também pediu que seja estabelecido o prazo final para a conclusão do documento de acordo global em Copenhague. "É extremamente importante que seja definido esse prazo durante a reunião em dezembro."

Os comentários surgiram nesta segunda-feira do encontro fechado de dois dias entre representantes de 40 países, que negociam acordos climáticos em prévia da reunião da ONU que terá início no dia 7 de dezembro, em Copenhague.