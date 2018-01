Países ao redor do mundo apagam as luzes durante a Hora do Planeta

Algumas regiões do mundo já apagaram as luzes neste sábado, 29, como forma de celebrar a Hora do Planeta. Realizado desde 2007, o evento global convida a população a apagar as luzes durante uma hora (das 20h30 às 21h30, no horário local) para protestar contra as mudanças climáticas e o desmatamento.

A iniciativa é promovida pelo WWF, organização não-governamental dedicada à conservação da natureza. Anualmente, alguns dos mais conhecidos monumentos, como as pirâmides do Egito, a Torre Eiffel em Paris e a Acrópole de Atenas ficam no escuro durante sessenta minutos.

No Brasil, também já foram apagados o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e a Ponte Estaiada, em São Paulo. Em 2013, mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo apagaram as luzes durante o evento. A Eldorado é a rádio oficial, em São Paulo, da edição de 2014 da Hora do Planeta.