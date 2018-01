País vai produzir diesel de cana-de-açúcar a partir de 2010

A partir de 2010 será possível produzir Diesel feito de cana-de-açúcar. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 13, pela Votorantim Novos Negócios, em São Paulo. A tecnologia foi feita em parceria com a empresa de biotecnologia Amyris, da Califórnia, nos Estados Unidos. Sem enxofre, o diesel será puro e, por isso, vai agredir menos o meio ambiente. Veja também: Atraso de diesel menos poluente terá reflexo por 22 anos Mantido prazo de corte do enxofre Impasse de enxofre no diesel será resolvido na Justiça Minc propõe antecipar redução de enxofre no diesel Ambientalistas pedem fim de subsídios a biocombustíveis Empresários alemães pedem garantia para biocombustíveis Fernando Reinach, diretor de novos negócios da Votorantim, anunciou que a tecnologia já existe e há um plano piloto em uma usina de Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto. A intenção, segundo ele, é que no futuro seja possível produzir gasolina a partir da cana-de-açúcar. Leia reportagem completa na edição da quarta-feira, 14, de O Estado de S. Paulo.