Painel do clima da ONU debate medidas para evitar erros

Um dos problemas foi incluir em um dos textos que as geleiras do Himalaia poderiam desaparecer até 2035. O IPCC admitiu, neste ano, que a informação está mal fundamentada cientificamente. Dados de textos da organização WWF acabaram sendo incluídos, por exemplo, o que não é aceitável.

Hoje haverá uma reunião em Oxford em que os procedimentos para garantir a qualidade do próximo relatório do grupo serão discutidos. "Uma das questões que estão sendo discutidas é o fato de o trabalho do IPCC ser voluntário. Na época que eu estava tocando um dos capítulos, meu ?co-chair? era um pesquisador japonês da Honda. Ele tinha uma porção de estagiárias ajudando. No meu caso eu era só eu, eu e eu mesma", afirma Suzana Kahn, secretária nacional de Mudanças Climáticas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.