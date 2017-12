Painéis grafitados chamam a atenção do público para sustentabilidade

17 grandes painéis acompanham o caminho do público que vem praticar caminhadas e corridas no Parque do Ibirapuera. Em cada um deles, a representação de um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

As pinturas fazem parte do Circuito de Instalações das ODS, uma das atrações da Virada Sustentável, que acontece em quase 600 locais de São Paulo até domingo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Foi interessante porque cada artista interpretou os objetivos da maneira deles, e todos ficaram dentro da proposta, que era aproximar esses conceitos do público”, diz Eduardo Saretta, da produtora artísitica Coletivo Rua, e organizador das instalações. “O público está interessado no tema e para ler os textos, está todo mundo preocupado com a situação do planeta”, diz Saretta.

O casal Alexandre Mascarenhas, de 51 anos, e Deise Dias, de 46, passeavam pelo parque neste sábado e fotografavam todos os painéis. Ele é de Canoas, Rio Grande do Sul, e ela é de Primavera do Leste, Mato Grosso, e ambos visitam São Paulo pela primeira vez.

Mascarenhas, que é operador de processos petroquímicos, disse que não conhecia os ODS. “Gostei da mistura do visual da arte urbana com a natureza do parque”, diz. “Esses painéis são uma viagem para a mente, cada um olha com uma visão diferente”, afirma Deise.

Os painéis foram produzidos por 17 artistas de destaque na arte urbana: Kadu Pifo, Paula Plim, Rimon, Fefe Talavera, Mag Magrela, Ananda Nahu, Vitche, Magoo Felix, Mzk, Danilo Oliveira , Daniel Melim, Tec, Carlos Dias, Jaime Prades, João Lelo, Atsuo e Shn.

A exposição fica aberta ao público até o dia 24 de setembro.