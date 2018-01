Ouriços obesos passam por dieta na Escócia

Dez ouriços sob os cuidados da Sociedade Protetora dos Animais da Escócia estão passando por uma dieta para que possam ser devolvidos à natureza, depois de terem ganhado peso nos meses de inverno.

Os animais fazem parte de um grupo de 39 ouriços que foram resgatados pela organização devido ao frio escocês nessa época do ano.

Com as temperaturas excepcionalmente baixas, os ouriços tiveram que ficar mais tempo do que o normal no abrigo da organização.

"A combinação de alimentos disponíveis com falta de exercício por um longo período acabou fazendo com que alguns dos nossos ouriços ficassem um pouco gordinhos", disse o diretor do centro para animais resgatados, Colin Seddon.

"Gordos demais, eles correm o risco de que sofrer os mesmos problemas de saúde dos seres humanos obesos e, além disso, a gordura pode fazer com que seja mais difícil para eles se enrolarem como bola, que é a única defesa que eles têm contra predadores."

"Nenhum deles chegou a este estágio ainda, e a dieta é uma medida preventiva para fazer com que voltem ao peso correto e possam ser devolvidos ao seu habitat natural com saúde", explicou.

Hibernação

Os ouriços adotam a hibernação como um mecanismo de sobrevivência para enfrentar os meses de inverno, quando a sua principal fonte de alimentos - os insetos - é escassa.

Durante esse período, a temperatura do corpo deles e o ritmo de batimento cardíaco diminuem bastante, e o ouriço, na prática, "se desliga", e sobrevive apenas com as reservas de gordura.

"Tivemos um grande número de ouriços sob nossos cuidados neste inverno e, se eles não tivessem sido resgatados, haveria uma grande possibilidade de que não tivessem sobrevivido ao frio extremo", disse Seddon.

"Por causa das condições adversas do clima, não pudemos libertar nenhum ouriço por um longo período e, ao invés disso, nós os mantivemos aqui, quentinhos em seus cercados."