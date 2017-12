Os defensores da biodiversidade

As Nações Unidas definiram 2010 como o Ano Internacional da Biodiversidade. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, porém, não há muito a comemorar.

Apesar da meta estabelecida pela Convenção de Diversidade Biológica de cortar significativamente o ritmo da redução de biodiversidade, o relatório mais recente da ONU mostra que o planeta perdeu 30% do estoque de seres vivos existente em 1970.

O documento aponta como ameaçadas de extinção 42% das espécies de anfíbios e 40% das de aves e estima em US$ 2 trilhões a US$ 4,5 trilhões o prejuízo anual com desmatamento.

No Brasil, a União Internacional para Conservação da Natureza calcula que 59 espécies marinhas estão ameaçadas. A situação seria pior, não fosse a ação de dez pessoas dedicadas à conservação de espécies no mundo todo, ouvidas pelo Estado a seguir:

George Schaller: do gorila ao leopardo-das-neves

Paul Watson: o combativo e midiático defensor das baleias

Russell Mittermeier: o Indiana Jones da conservação

Denise Rambaldi: micos-leões quase desapareceram da Mata Atlântica

Jane Goodall: a primeira especialista em chimpanzés

Li Quan: a chinesa que criou projeto milionário de preservação de tigres asiáticos

Lu Zhi: bióloga estuda pandas gigantes na China há 25 anos

Peter Crawshaw Junior: no rastro da onça-pintada

Neiva Guedes: população de araras-azuis se recupera no Pantanal

Vera da Silva: peixe-boi já era superexplorado no Brasil colônia