Orgânicos em alta na Vila Madalena

Em um amplo galpão na Vila Madalena começou a funcionar nesta semana o Quintal dos Orgânicos, misto de loja e cafeteria em que tudo o que está à venda – e é servido ali – é orgânico, como diz o nome. E você não encontra apenas legumes, frutas e verduras cultivados sem agrotóxicos. A oferta de produtos orgânicos deste mercado inclui cafés, azeites, vinhos e até carnes.

Os legumes, verduras e frutas chegam diariamente e são dispostos no bonito mobiliário rústico feito com madeira de demolição. As frutas vêm com uma plaquinha indicando onde foram cultivadas. Assim fica-se sabendo que a mexerica viajou desde Montenegro, Rio Grande do Sul. A laranja lima vem de Arapiraca, Alagoas e o melão espanhol de Santa Teresinha, Paraíba.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tamanha atenção faz parte da filosofia do proprietário Nardi Davidson. “Só vendemos o que está na época. Não é como um supermercado comum em que tem melão o ano inteiro”, avisa.

Nos refrigeradores laterais, uma boa surpresa. Contra-filé, miolo de alcatra, coxão duro, patinho, costela em tiras, produtos da linha orgânica da Friboi.

Para ser considerado orgânico o gado não pode ser tratado com medicamento alopático e alimentado em pasto sem aditivos químicos.

As carnes ficam ao lado dos laticínios: ricota e mussarela de búfala, queijo minas, queijo tipo brie.

Graças à oferta de condimentos, azeites, vinagres, massas e mudas de ervas para levar para casa é possível montar uma refeição completa orgânica, incluindo bebidas – sucos, a uma cerveja da Eisenbahn, e vinhos como o chileno Novas, Emiliana.

A cafeteria serve café da manhã e almoço. O cardápio funciona com preço fixo (R$ 26) e oferece cremes, tortas, saladas, legumes e sucos que mudam diariamente. “O cardápio muda de acordo com o que houver de melhor aqui no dia”, diz Davidson.

Onde fica

Quintal dos Orgânicos

R. Fradique Coutinho, 1.416,

Vila Madalena. 2386-1881.

Das 7h30/20h. Café da manhã: 7h30/10h. Almoço até as 15h