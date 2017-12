Orelhão itinerante do Greenpeace chega ao RJ, Recife e Manaus

Para aproximar a população brasileira do debate sobre as mudanças climáticas e o aquecimento global, o Greenpeace está colocando em várias cidades do país um orelhão itinerante. Esta semana (de 23 a 27), o orelhão funcionará no Rio de Janeiro, em Recife e em Manaus.

A ideia da iniciativa é que as pessoas liguem para o gabinete da Presidência da República e para a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para pedir aos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Barack Obama que estejam presentes à 15ª Conferência das Partes da Convenção do Clima (COP 15), em Copenhague, na Dinamarca.

Antes de ligar, a população recebe informações sobre as mudanças climáticas e a Conferência de Copenhague. Em São Paulo e Salvador, o orelhão está funcionando desde 16 de novembro. As informações são da Agência Brasil.