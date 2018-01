'Oração do guerreiro da selva' acompanha missões dos soldados pela floresta Esse canto de guerra é entoado por todos os soldados e está afixado na entrada de todos os pelotões da Amazônia. Senhor, Tu que ordenaste ao guerreiro da selva: "Sobrepujai todos os vossos oponentes!" Dai-nos hoje da floresta: A sobriedade para persistir, A paciência para emboscar, A perseverança para sobreviver, A astúcia para dissimular, A fé para resistir e vencer, E dai-nos também Senhor, A esperança e a certeza do retorno. Mas, se defendendo esta brasileira Amazônia, Tivermos que perecer, ó Deus! Que o façamos com dignidade E mereçamos a vitória! SELVA!