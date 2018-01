Oposição analisa proposta de acordo do governo para votação do Código Florestal

Brasília, 18 - Os líderes de oposição na Câmara estão analisando a proposta de acordo do governo para a votação do Código Florestal ainda hoje. O governo, que suspendeu a votação na semana passada, concorda em votar o código em troca de a oposição retirar a emenda mais ampla apresentada ao texto do relator, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), e substituí-la por outra emenda mais restrita. O governo teme ser derrotado na votação dessa emenda, o que significará alterações no projeto do relator, contrariando a posição do Palácio do Planalto.

Pelo acordo, a oposição manteria a votação do ponto do projeto que estabelece a definição por decreto das culturas que poderão continuar a ser plantadas em Áreas de Preservação Permanente (APPs) às margens de rios. No entanto, não forçaria mais a votação da emenda que permite aos Estados instituir programa de regularização ambiental. "Não posso dizer que seja razoável, mas dá para apreciar (a proposta do governo). Uma vez acabada a análise com a assessoria técnica, vamos ver", disse o líder do PSDB, Duarte Nogueira (SP).