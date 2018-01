Operação apreende 80 pássaros silvestres no ABC

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, as aves estavam dentro de uma casa no Jardim Clube de Campo, em Santo André. A proprietária foi detida e deve responder por crime ambiental. Dentre os pássaros apreendidos estão três araras Canindé e mais 11 aves em extinção.

A proprietária da casa foi levada à delegacia, onde foi autuada e multada em R$ 102,5 mil. Os pássaros apreendidos foram levados ao Parque Ecológico do Tietê, na zona leste da Capital.