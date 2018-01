ONU vê futuro para esquema de carbono apesar de queda no preço O mercado de compensação de carbono tem um longo futuro para ajudar o mundo a reduzir as emissões de gás do efeito-estufa, mesmo com os preços do carbono atingindo recordes de baixa, disse o presidente-executivo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (CDM, na sigla em inglês) da Organização das Nações Unidas (ONU) na quinta-feira.