ONU revisará trabalho científico de painel sobre aquecimento

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, anunciou nesta quarta-feira, 10, uma revisão independente do trabalho do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC), após os erros detectados por especialistas em seus relatórios.

"Precisamos ter clara noção do que é que sabemos e também das incertezas. Temos que nos comunicar com transparência e debater com inteligência", disse Ban, assegurando também que "não há provas que refutem a principal conclusão do relatório" do IPCC, a de que o homem "é responsável pelo aquecimento global".

Credibilidade abalada

Em janeiro, o IPCC se desculpou pelo exagero em um relatório que alertava que as geleiras do Himalaia podem derreter completamente até 2035.

Meses antes, em novembro do ano passado, o vazamento de e-mails particulares do centro de estudos do clima de uma universidade britânica embaraçou diversos cientistas, ao expor manobras para isolar céticos do aquecimento global.

Em dezembro, a cúpula de líderes mundiais em Copenhague, na Dinamarca, falhou em estabelecer metas para o corte de emissões dos gases do efeito estufa. E, mais recentemente, uma série de erros foi encontrada no segundo relatório de 2007.

Esse segundo texto, que examina os efeitos atuais do aquecimento global e prevê efeitos futuros para povos, plantas, animais e a sociedade, às vezes se baseia em dados fornecidos por governos ou mesmo por ONGs, e não em pesquisas científicas que passaram por revisão pelos pares.

(Com Reuters e AP)