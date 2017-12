ONU premia vencedores de concurso de pintura infantil sobre Meio Ambiente

SÃO PAULO - Uma americana de 13 anos foi a grande vencedora do 21º Concurso Internacional de Pintura Infantil sobre o Meio Ambiente. Diana Fan pintou um pinguim entre imagens do fundo do oceano, florestas e turbinas eólicas para representar o tema do concurso: Comunidades Verdes. O prêmio é organizado pelo PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) desde 1991 e tem como público-alvo crianças e jovens com idades entre 6 e 14 anos.

Como prêmio, Diana receberá US$ 1 mil e uma viagem para a Conferência Internacional TUNZA de Jovens pelo Meio Ambiente, que acontecerá em Dubai, em janeiro de 2013. Os vencedores das categorias regionais (África, Oeste Asiático, Leste Asiático, América Latina e Caribe, América do Norte e Europa) também receberão o mesmo prêmio.

O concurso recebeu mais de 600 mil trabalhos de várias partes do mundo. "Da mudança do clima às espécies ameaçadas, esses jovens artistas retrataram, de forma criativa e inspiradora, os principais desafios ambientais enfrentados em suas próprias comunidades ou nas comunidades de seus colegas ao redor do mundo", declarou o Diretor Executivo do PNUMA, Achim Steiner.

A cerimônia de premiação foi realizada nesta quarta-feira, 10, no Rio de Janeiro. O evento foi precedido por uma exposição com 60 pinturas que se destacaram na última competição. Veja mais trabalhos de pintores mirins em http://migre.me/b67KD.