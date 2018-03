ONU pede fechamento de conteúdo básico de acordo climático

O secretário-executivo da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Yvo de Boer, pediu nesta terça-feira, 8, aos delegados dos 192 países que negociam um acordo na cúpula da ONU sobre mudança climática (COP-15) que fechem o conteúdo básico esta semana, e só deixem os assuntos políticos para os últimos dias.

De Boer pediu aos delegados "fazer o máximo trabalho possível" e colocar clareza nos pontos essenciais sobre adaptação, mitigação, tecnologia, financiamento, florestas e capacitação, de modo que, quando os ministros do Meio Ambiente chegarem a Copenhague, nos dias 12 e 13, só faltem a ser discutidas questões políticas.

A COP-15, inaugurada nesta segunda-feira, teve um "bom começo", segundo De Boer, que ressaltou o apoio crescente entre os países ricos a uma ajuda anual para 2010-2012 de US$ 10 bilhões. Os principais empecilhos nas negociações apontam para o financiamento a longo prazo e a redução de emissões, afirmou De Boer, em entrevista coletiva.

Também reiterou que os anúncios feitos até agora pelos países ricos não são suficientes e estão longe do limite de entre 25% e 40% de cortes a respeito de 1990 proposto pela ONU.

De Boer ressaltou que o acordo que sair de Copenhague deve incluir uma lista completa de compromissos individuais de cada país e estabelecer mecanismos efetivos para garantir o cumprimento.

O financiamento aos países em desenvolvimento e pobres não deve ser parte da ajuda prometida para reduzir a pobreza, e deve incluir dinheiro procedente de recursos públicos, afirmou De Boer.

Polêmica dos e-mails

De Boer negou que a polêmica dos e-mails da Unidade de Pesquisa Climática (CRU, em inglês) da Universidade de East Anglia (Reino Unido) tenha prejudicado a credibilidade do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

Os e-mails do CRU divulgados na internet, que sugerem uma tentativa de esconder certos documentos sobre mudança climática dos responsáveis da ONU, só afetariam o quarto relatório do IPCC, mas De Boer lembrou que há centenas de pesquisadores colaborando com este organismo e que sua força científica "é sólida como uma rocha".